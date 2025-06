Una rete fognaria contro gli allagamenti, al via i lavori a Buttrio

I lavori di adeguamento della rete fognaria: si punta a risolvere le problematiche legate agli allagamenti.

Sono iniziati questa settimana i lavori di adeguamento della rete fognaria a servizio di via dei Martiri, via del Pozzo e via Bassa, nel territorio comunale di Buttrio. I primi interventi stanno comportando alcuni disagi alla viabilità, ma senza criticità rilevanti per la cittadinanza, che era stata informata del progetto in una serata pubblica lo scorso autunno.



L’opera, commissionata dall’Acquedotto Poiana S.p.A., punta a risolvere le problematiche legate agli allagamenti che, seppur in occasione di eventi meteorici eccezionali ma sempre più frequenti, interessano alcune abitazioni in via dei Martiri, località Vicinale.

Il progetto.

Il progetto, redatto dallo Studio Serin S.r.l. di Udine, prevede la realizzazione di un nodo all’incrocio tra via del Pozzo e via Bassa, con annesso sfioro di piena e condotta di scarico fino al Rio Rivolo; il rifacimento di un tratto della condotta di magra (per 118 ml), proveniente da via Rieppi, a partire dallo stesso nodo tra via del Pozzo e via Strada Bassa; il potenziamento della linea fognaria su via del Pozzo tra via dei Martiri e il nodo di incrocio tra via del Pozzo e via Bassa; il potenziamento di 30 ml della rete fognaria su via dei Martiri; la realizzazione di una griglia trasversale all’ingresso della laterale su via dei Martiri, in corrispondenza del civico n. 22; l’installazione di una seconda griglia trasversale su via Lippe, a monte della griglia esistente in corrispondenza del dissuasore di velocità.

L’intervento ha un costo complessivo di 350.000 euro, 100.000 dei quali finanziati dal Comune di Buttrio. La restante parte è coperta tramite la tariffa del servizio idrico integrato da parte di Acquedotto Poiana Spa. L’esecuzione dei lavori è stata affidata, tramite procedura di gara, all’impresa Domenicone Costruzioni S.r.l. di Nimis, per un importo pari a 257.530 euro. La direzione è a cura dell’ingegner Marco Coiutti dello Studio Serin. L’avvio dell’intervento su via dei Martiri è stato anticipato rispetto al cronoprogramma generale per consentire la successiva asfaltatura prevista da parte dell’EDR di Udine. Il completamento delle restanti lavorazioni è previsto nei mesi di settembre e ottobre 2025.

“Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrata in questa fase di lavori – commenta il sindaco Eliano Bassi -, fondamentali per la sicurezza e la vivibilità del territorio”.