Infortunio sul lavoro all’Interporto di Cervignano.

Infortunio sul lavoro nella serata di ieri, 30 giugno, all’Interporto di Cervignano del Friuli: un uomo di 46 anni, macchinista in servizio, è scivolato mentre saliva sulla locomotiva cadendo a terra da un’altezza di circa due metri e sbattendo la schiena sul terreno. L’uomo è stato elitrasportato in ospedale a Udine, dove fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villa Vicentina che procedono assieme a quelli di Cervignano per ricostruire la dinamica dei fatti.