Arriva dal Friuli il profumatore d’ambiente che coccola i cani…con aroma di Ribolla Gialla

Un’azienda friulana lancia il profumo per ambiente Ribolla per cani.

Una fragranza tutta speciale, dedicata ai cani e al loro benessere, è la nuova proposta dell’azienda vitivinicola Collavini di Corno di Rosazzo, in provincia di Udine: in collaborazione con il maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro, la storica realtà friulana ha lanciato “Ribolla per Cani”, un profumo per ambiente studiato per rendere più accoglienti gli spazi in cui vivono gli amici a quattro zampe, rispettando al contempo la loro sensibilità olfattiva.

“Il legame con gli animali è parte della nostra storia – spiega Luigi Collavini, responsabile commerciale dell’azienda –. I nostri bassotti sono membri della famiglia a tutti gli effetti. Con Ribolla per Cani abbiamo voluto trasformare questo affetto in un gesto concreto: un profumo pensato per rispettare il loro benessere e per rendere ancora più belli i momenti vissuti insieme a loro”.

Il nome stesso richiama la bassottina di famiglia, Ribolla, che da sempre è il simbolo e il logo aziendale di Collavini. Questa fragranza innovativa combina oltre 100 componenti aromatiche e oli essenziali di alta qualità, accuratamente selezionati per le loro proprietà aromaterapeutiche e la delicatezza. Tra gli ingredienti figurano Vitis Vinifera, Canarium Luzonicum, Artemisia Pallens, Salvia Sclarea, Rosmarinus Officinalis, Citrus Reticulata, Lemongrass, Citrum Aurantium, Citrus Limonum, Mirtus Communis, Litsea Cubeba e Rubus idaeus.

Il risultato è una profumazione fresca, delicata e rilassante, che unisce le note della Ribolla Gialla – vitigno autoctono friulano particolarmente caro alla famiglia Collavini – ad aromi studiati per non risultare irritanti per l’olfatto canino.

Adatto a tutte le taglie e razze, facile da usare in casa, in auto o in qualunque ambiente frequentato dagli animali, “Ribolla per Cani” rappresenta un gesto quotidiano di cura e attenzione verso i propri compagni pelosi, per condividere momenti di benessere in armonia. Il prodotto è già disponibile nello shop online dell’azienda al prezzo di 10 euro.