Perde l’equilibrio e cade da un masso: frattura alla clavicola per un 52enne

L’infortunio in un cantiere stradale a Forgaria del Friuli.

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 giugno, in un cantiere stradale nel territorio comunale di Forgaria del Friuli, dove è rimasto ferito un operaio 52enne, dipendente della ditta Idir.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era impegnato nella posa di reti metalliche di contenimento delle massicciate. Durante l’intervento, sarebbe salito su un masso di circa un metro d’altezza, perdendo però l’equilibrio e cadendo a terra. Nell’impatto ha riportato lesioni al fianco e la frattura della clavicola destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Majano e il personale sanitario che ha trasportato il ferito all’ospedale di Udine. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.