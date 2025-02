Addio a Gelmira, una delle nonne più longeve del Friuli: si è spenta a 109 anni

Gelmira Bravo ha attraversato due guerre mondiali, la pandemia di spagnola e quella del Covid.

Si è spenta a 109 anni Gelmira Bravo, che, stando ai dati ufficiali, era la nonnina più longeva del Friuli Occidentale e e una delle più anziane dell’intera regione. La donna è morta nella sua casa, circondata dall’affetto dei figli Rosella, Ezio e Mario, dei cinque nipoti e dei quattro pronipoti.

Gelmira aveva attraversato due guerre mondiali, l’influenza spagnola e la pandemia di Covid, senza mai perdere lucidità e ottimismo. Dal 1946, anno in cui alle donne fu riconosciuto il diritto di voto, non aveva mai mancato un appuntamento elettorale. Orfana a vent’anni, si era presa cura dei fratelli minori prima di sposare, nel 1942, Fiorello Liut, fatto prigioniero in Germania durante la guerra e tornato a casa solo dopo tre anni. Dopo il ritorno, avevano costruito insieme una vita semplice ma ricca di amore e impegno.

Il lavoro nelle cooperative come commessa le aveva dato una grande dimestichezza con i numeri. La sua mente ERA rimasta allenata grazie alla passione per i giornali, i libri e i cruciverba, senza dimenticare il suo talento per le carte, che la vedeva regolarmente vincere a tressette, scopone e briscola contro figli e nipoti.

La sua fede era incrollabile, coltivata nei pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e in Terra Santa, ma anche nei piccoli gesti quotidiani. Non ha mai smesso di viaggiare, spingendosi fino in Canada e Argentina, mentre negli ultimi anni amava trascorrere le vacanze tra Bibione e Tarvisio. Era anche una grande tifosa dell’Inter e non si perdeva una partita.

“E’ mancata la nostra straordinaria nonna Gelmira alla generosa età di 109 anni inoltrati. Una grande perdita per la sua famiglia ma anche per la nostra comunità – ha detto la sindaca di Chions, Laura Doro -. Esempio di saggezza, curiosità e lucidità, che non si sono perse nemmeno negli ultimi tempi di vita. Una persona sempre attiva ed impegnata, da fare invidia anche alle generazioni più giovani. Stringiamoci attorno alla sua famiglia, che in questi anni ha seguito Gelmira con amore e dedizione unici”. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 5 febbraio, alle 15 nella Chiesa di Villotta di Chions.