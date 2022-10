Addio al traffico, ok alla variante di Villotta di Chions

Approvata dalla giunta regionale la variante di Villotta di Chions.

Via libera alla variante di Villotta di Chions: è stato infatti approvato dalla giunta regionale il progetto di fattibilità tecnica ed economica della variante di collegamento tra la strada regionale 251 “della Valcellina”, via 1° Maggio e la strada provinciale 1 in località Villotta di Chions. Lo ha comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

La Regione stanzierà 2,77 milioni di euro per la realizzazione dell’intervento, il cui costo complessivo ammonta a 4 milioni 582mila euro, finalizzato a sgravare il centro di Villotta dal traffico in transito lungo la strada regionale Pn 1 “della Val d’Arzino”. L’esecuzione dei lavori sarà affidata a Fvg strade.