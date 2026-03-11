Tra sole e vigne, a Chiopris Viscone nasce il nuovo percorso della salute

Venerdì 13 marzo Chiopris Viscone inaugurerà il nuovo percorso “10mila passi tra sole e vigne”, un itinerario pensato per promuovere il movimento e valorizzare il territorio tra campagna, vigneti e luoghi di interesse storico del comune. L’appuntamento è fissato per le ore 16 con ritrovo nell’area di sosta vicino alla biblioteca comunale, in via Nazario Sauro 10.



L’iniziativa rientra nel progetto regionale “FVG in Movimento. 10.000 passi di salute” (2019-2026) e nel Piano regionale della Prevenzione – Comunità Attive, programmi che mirano a promuovere stili di vita sani attraverso l’attività fisica accessibile a tutti.

Il programma dell’inaugurazione

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Carlo Schiff, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e di un rappresentante di Federfarma FVG.



Seguiranno alcuni brevi interventi dedicati alla presentazione dei progetti regionali legati alla prevenzione e al movimento. Interverranno Andrea Iob, del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG, e Laura Pagani del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine.



La presentazione del percorso “10mila passi tra sole e vigne” sarà invece affidata alle consigliere comunali Orietta Bais ed Eliana Felchero. Al termine degli interventi è prevista una passeggiata conoscitiva lungo il tracciato insieme alle associazioni locali, aperta a tutti i partecipanti.

Un itinerario tra natura, storia e vigneti

Il percorso prende avvio dall’area di sosta vicino alla biblioteca comunale e prosegue verso la ciclopedonale Versa–Judrio, entrando poi nella campagna tra terreni coltivati e vigneti. L’itinerario attraversa anche un breve tratto di strada asfaltata fino alla zona artigianale e raggiunge il Santuario della Madonna di Strada, edificio del XIII secolo dove è custodita la statua della Vergine portata in processione ogni anno per la festa dell’Assunta.



Il cammino continua lungo un tratto dell’antica via romana che collegava Aquileia a Cividale del Friuli, fino alla località “Concordia”, caratterizzata da una piccola area verde con abeti e ulivi. Da qui si procede verso l’abitato di Viscone, dove sorge la chiesa di San Zenone, risalente al Cinquecento e impreziosita da due grandi affreschi realizzati nel 1912 da Giulio Justulin.



Il tracciato prosegue quindi verso Chiopris, lungo via Vivaldi – detta “dei Savalons” – costeggiando l’argine del Torre e attraversando nuovamente la campagna tra vigneti, frutteti di kiwi e seminativi che cambiano colore con il susseguirsi delle stagioni.



Dopo aver raggiunto via Versa sulla provinciale di Medea e attraversato un piccolo bosco, il percorso risale l’argine del torrente Judrio e continua lungo la vecchia strada che un tempo conduceva a Medea, arrivando nel borgo rurale “Borg da Ocjs”, dove si trova palazzo già Brunner.



L’itinerario si conclude nel cuore del paese, in piazza De Senibus, accanto al Municipio e alla chiesa di San Michele Arcangelo, edificio risalente al 1200 che custodisce la statua della Mater Dolorosa, giunta a Chiopris nel 1756 e ancora oggi portata in processione ogni terza domenica di settembre.