Gli eventi del Natale a Cimolais.

A Cimolais, si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi delle festività: “La Magia del Natale”, in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. Un evento che coinvolge l’intera comunità – Comune, associazioni locali, artigiani ed espositori – e che trasforma il paese in un vero villaggio natalizio, attirando ogni anno centinaia di visitatori.

Il cartellone, ricco e completamente gratuito, prenderà il via nel pomeriggio sabato 20 dicembrealle ore 15.00 nella sala polifunzionale con “Natale pasticciere”, un laboratorio di biscotti pensato per i più piccoli, affiancato dalla deliziosa cioccolateria di Babbo Natale. In serata, alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, spazio alla tradizione musicale con il Concerto di Natale degli Zampognari Friulani, seguito da un brindisi comunitario alle 21.30.

Il momento clou della rassegna sarà domenica 21 dicembre, quando le vie del centro si animeranno dalle ore 9.00 con un vivace mercatino natalizio che conterà ben 50 espositori tra artigiani, artisti, truccabimbi, aziende agricole e produttori locali. Un’occasione perfetta per acquistare regali originali, sostenere l’economia del territorio e assaporare specialità tradizionali grazie agli stand enogastronomici dell’area Street Food.

Alle 10.00 è previsto l’arrivo di Babbo Natale, attesissimo da tutti i bambini, che potranno affidargli le proprie letterine depositandole nella speciale cassetta davanti alla chiesa. Le melodie degli zampognari, le sculture natalizie in legno realizzate dal vivo da artisti locali e la calda atmosfera alpina faranno da cornice a una giornata indimenticabile. La giornata si concluderà alle 17.00 con un Concerto di Natale del coro Kantas di Codissago, nuovamente nella sala polifunzionale, seguito da un brindisi augurale.

Un dicembre pieno di eventi

Oltre al weekend centrale, il programma natalizio di Cimolais si arricchisce di numerose iniziative lungo tutto il mese di dicembre e fino all’Epifania. Si parte mercoledì 17 dicembre con un laboratorio di addobbi natalizi curato da Jala Belluz, e si prosegue venerdì 19 con il concerto “Ritornerai” del cantante pordenonese Simone Bergogna, omaggio ai grandi classici italiani.

Dal 22 al 24 dicembre, e poi il 2 e 3 gennaio, spazio alla creatività con i laboratori di giochi popolari in legno. Imperdibile l’evento di martedì 23, con l’astrofilo Alessandro Boz che guiderà un’osservazione del cielo notturno nel cortile dell’ex asilo, un’esperienza suggestiva tra le cime innevate.

La vigilia di Natale sarà celebrata con musica dal vivo e, a mezzanotte, l’immancabile brindisi natalizio.

Cinema, concerti e cultura

Dal 25 al 30 dicembre, la sala polifunzionale ospiterà proiezioni di film natalizi per tutta la famiglia, due volte al giorno. Il 26 dicembre, invece, sarà la musica classica ad emozionare il pubblico con il concerto dell’Associazione musicale Farandola.

Il programma prosegue con un aperitivo informativo su investimenti e criptovalute in collaborazione con Federconsumatori (sabato 27 dicembre), e un laboratorio creativo con Kaleidoscienza domenica 28.

Gran finale con la Befana

Il ricco calendario si chiuderà martedì 6 gennaio, quando alle ore 16.00, nella sala polifunzionale, arriverà la Befana con le sue calze piene di dolci per tutti i bambini. L’evento è organizzato dal Gruppo Alpini di Cimolais, che ogni anno contribuisce a mantenere viva la tradizione.