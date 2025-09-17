Cambio al vertice dei carabinieri di Cividale, nuovo comandante

Il capitano Valter Francesco Crugliano è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Cividale del Friuli.

Il capitano Valter Francesco Crugliano, 44enne originario di Crotone, ha assunto il comando della Compagnia carabinieri di Cividale del Friuli, sostituendo il luogotenente Matteo Marco Aroni, attuale comandante del Nucleo operativo e radiomobile della città ducale.

Crugliano, sposato e padre di due bambini, ha frequentato la Scuola Ufficiali di Roma tra il 2016 e il 2017, ha conseguito una laurea triennale in scienze politiche – operatore del controllo e della sicurezza sociale presso l’università degli studi di Firenze e una laurea magistrale in scienze dell’economia presso l’Università La Sapienza di Roma.

Nell’organizzazione territoriale dell’Arma, ha prestato servizio presso il Nucleo investigativo del comando provinciale di Crotone dove ha ottenuto un encomio solenne per la cattura di un pericoloso latitante appartenente alla ‘ndrangheta e comandato la Tenenza di Terlizzi (BA). A Udine giunge da Venezia, dove ha comandato per 6 anni il Nucleo natanti del comando provinciale.