Il comune di Monfalcone ha rinnovato per i prossimi tre anni la convenzione con l’Apt per la gestione del trasporto scolastico.

Il comune di Monfalcone ha rinnovato per i prossimi tre anni (2025-2028) la convenzione con l’Apt per la gestione del trasporto scolastico. Accanto al rinnovo, c’è anche una novità che riguarda i ragazzi delle scuole superiori. Durante quest’anno scolastico, il Comune ha raccolto le segnalazioni delle famiglie e del dirigente del liceo Buonarroti, organizzando un incontro con Apt. Grazie a questo confronto, sono stati rimodulati gli orari di arrivo e partenza di alcune linee strategiche, sia verso Trieste che verso altre direzioni, così da permettere agli studenti di prendere l’autobus con più tranquillità.



“Il rinnovo della convenzione con Apt – ha sottolineato il sindaco Luca Fasan – è un segnale chiaro della nostra attenzione verso i più piccoli e verso le famiglie. Garantire un trasporto scolastico efficiente significa sostenere il diritto allo studio e aiutare concretamente i genitori nella gestione della vita quotidiana. Lo scuolabus è anche un servizio educativo che incide positivamente sulla qualità della vita delle famiglie. Allo stesso tempo, il confronto organizzato con Apt e con il liceo Buonarroti sugli orari degli autobus di linea dimostra che siamo sempre pronti ad ascoltare le esigenze degli studenti e delle famiglie”.