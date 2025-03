L’iniziativa a Cividale per la Giornata Internazionale delle Foreste.

In occasione della ormai tradizionale Giornata Internazionale delle Foreste, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 con l’obiettivo di sensibilizzare e accrescere tra i cittadini la consapevolezza dell’importanza delle foreste a beneficio delle generazioni attuali e future, due Istituti Scolastici di Cividale del Friuli, grazie alla disponibilità delle insegnanti, hanno aperto le porte ai Carabinieri Forestali del CAN CC di Udine.

L’iniziativa, rivolta alle nuove generazioni, ha inteso veicolare non solo il messaggio della primaria importanza di un incremento della conoscenza degli ecosistemi forestali e del complesso di beni e servizi che questi ecosistemi offrono a beneficio di tutti i cittadini – dalla regolazione del clima, alla conservazione della biodiversità, al mantenimento della qualità dell’aria e dell’acqua – ma anche dell’importanza della consapevolezza dell’impegno che ciascuno deve assumere per preservare questo patrimonio anche per le generazioni future. Impegno, peraltro, plasticamente sancito nel novellato articolo 9 della Costituzione che cristallizza la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

Circa 90 alunni coinvolti.

La giornata trascorsa insieme ai circa 90 alunni coinvolti, di età variabile dai 6 ai 10 anni, ha inteso anche informare su ciò che maggiormente mette in pericolo il nostro grande patrimonio verde, che necessita di tutela sia in chiave preventiva che repressiva.

E proprio in questo contesto si inserisce l’incessante azione dei Carabinieri Forestali che salvaguardano il patrimonio naturale del Paese anche mediante un’intensa azione di monitoraggio e rilevamento dei dati tecnico-scientifici che possano riferire e rappresentare i boschi e la biodiversità d’Italia, nella consapevolezza che si tratta di un bene strategico per il Paese, dall’inestimabile valore.

L’entusiasmo degli alunni è stato acceso dalla proiezione di suggestive immagini di foreste sia di fantasia che reali e presenti sul nostro pianeta, sul territorio nazionale e più nello specifico sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed ha permesso, grazie alla partecipazione attiva dei piccoli discenti, la trasmissione dei fondamentali concetti di sostenibilità e responsabilità, necessari per la diffusione di una cultura della legalità nel settore ambientale.