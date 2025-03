Sovraffollamento negli appartamenti: raffica di multe a Monfalcone

I controlli contro il sovraffollamento abitativo a Monfalcone.

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle irregolarità anagrafiche e al sovraffollamento abitativo, fenomeni che possono alimentare situazioni di degrado e insicurezza urbana. Nella giornata del 12 marzo, i militari della Compagnia Carabinieri di Monfalcone, in stretta collaborazione con la Polizia Locale, hanno condotto una mirata operazione di controllo del territorio.

Nel corso dell’attività, che ha interessato 23 appartamenti, sono stati identificati 107 cittadini stranieri: gli accertamenti hanno portato all’avvio di cinque pratiche per la cancellazione anagrafica di altrettanti soggetti risultati irreperibili, sebbene ancora ufficialmente residenti nel Comune. Inoltre, sono state elevate 11 sanzioni amministrative, ciascuna dell’importo di 100 euro, nei confronti di inquilini in esubero rispetto a quanto dichiarato, in violazione dell’art. 13, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai proprietari degli immobili: tre di loro sono stati sanzionati per l’omessa comunicazione delle “dichiarazioni di ospitalità”, in violazione dell’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998. Complessivamente, l’operazione ha portato all’emissione di sanzioni amministrative per un totale di 4.100 euro.