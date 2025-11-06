Cividale, nuove asfaltature per 600mila euro: ecco le strade interessate

Ecco tutte le strade di Cividale interessate dai lavori.

Nei prossimi mesi partirà un importante intervento di manutenzione straordinaria delle strade a Cividale del Friuli. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo che prevede il rifacimento del manto stradale e la sistemazione di marciapiedi, caditoie e pozzetti in varie zone del territorio, per un investimento complessivo di circa 600.000 euro, finanziato con risorse comunali destinate alla rete viaria.

“Con questo intervento proseguiamo il piano di manutenzione straordinaria delle nostre strade, un impegno concreto per la sicurezza e la qualità urbana”, afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Coceano. “Si tratta di un’azione inserita in una programmazione più ampia, che comprende anche nuove rotatorie e riqualificazioni urbane”. L’intervento dà continuità al lavoro avviato dall’ex assessore Giuseppe Ruolo, basato su monitoraggi periodici degli uffici tecnici comunali.

Dove si interviene: l’elenco completo delle vie coinvolte

I lavori interesseranno:

via dello Sport

via Luinis

via Donatori di Sangue

via del Lavoro

via Calderini

via Cavallieri di Vittorio Veneto

via San Lazzaro

via Manzano

piazzetta San Nicolò

via Borgo Viola

via Dal Mus

via Scipione da Manzano

via Buonarroti

Parallelamente, è già finanziato anche il rifacimento della pavimentazione stradale in Borgo di Ponte, fino all’altezza degli uffici Anagrafe, intervento in attesa dei pareri necessari per avviare la gara.

Un piano di manutenzione più ampio: fibra ottica e potenziamento reti

I lavori saranno coordinati con altri interventi infrastrutturali già programmati ossia la posa della fibra ottica da parte della Regione e il potenziamento della rete elettrica da parte di Enel. Questo ha già portato, ad esempio, al rifacimento di Viale Libertà e coinvolgerà prossimamente via delle Acque, Borgo Viola e via Zuccola.

Alcune strade sono invece momentaneamente sospese per sovrapposizione con altri cantieri, come via 4 Novembre, in attesa dell’intervento dell’Acquedotto Poiana e via Leopardi, dove l’EDR ha garantito lavori in tempi brevi.

Lavori per tratti e traffico garantito: “Disagi ridotti al minimo”

I lavori saranno eseguiti in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini e i commercianti. L’assessore Coceano sottolinea che si opererà “per tratti successivi, così da garantire sempre l’accesso a case e attività”. Sono previste deviazioni temporanee, segnalate e gestite in collaborazione con l’assessore alla Viabilità Davide Cantarutti.