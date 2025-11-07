L’uomo è stato identificato e denunciato.

È stato identificato e denunciato a piede libero l’uomo che, durante una manifestazione automobilistica svoltasi nella serata di sabato 26 ottobre scorso a Prepotto, aveva puntato una pistola verso i partecipanti ed esploso alcuni colpi in aria al passaggio delle auto, generando panico tra spettatori e concorrenti.

Immediatamente dopo l’accaduto, numerose chiamate al numero di emergenza 112 N.U.E. hanno segnalato la presenza dell’individuo armato. Sul posto è intervenuta con prontezza una pattuglia del Pronto Intervento dei Carabinieri, ma l’uomo, nel frattempo, si era già allontanato.

Le indagini.

Nei giorni successivi, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Cividale del Friuli, coordinati nelle attività d’indagine, hanno raccolto diverse testimonianze e denunce, oltre a visionare alcuni filmati realizzati nel corso della manifestazione. Gli elementi raccolti hanno consentito di identificare il presunto autore dei fatti: si tratta di un uomo con precedenti di polizia, denunciato a piede libero alla competente Autorità giudiziaria.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola “scacciacani” – ritenuta quella utilizzata nella serata dell’evento – e altre due armi ad aria compressa, tra cui un fucile, tutte di libera vendita.

L’uomo è stato deferito per i reati di minaccia aggravata (per l’uso dell’arma) e di accensioni ed esplosioni pericolose. Restano tuttora in corso ulteriori accertamenti per chiarire le motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere il gesto, verosimilmente volto a ostacolare il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.