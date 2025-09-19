Cividale, oltre al Bonus Sport arriva il Bonus Famiglia: i requisiti

A Cividale si può fare richiesta per il Bonus Sport e il Bonus Famiglia.

Cividale del Friuli rinnova e rafforza il sostegno alle famiglie. Quest’anno, oltre alla riconferma del Bonus Sport, il Comune introduce il Bonus Famiglia, un aiuto economico destinato ai nuclei con un reddito ISEE fino a 35.000 euro.

La misura è stata approvata dalla Giunta comunale su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili. “Abbiamo deciso di destinare fondi comunali per sostenere le famiglie – spiega l’assessore Giorgia Carlig –. Garantire questi contributi è un segnale importante: vogliamo supportare le esigenze quotidiane e la crescita dei figli, promuovendo l’accesso alle opportunità educative e ricreative offerte dallo sport”.

Le domande per entrambi i bonus potranno essere presentate a partire dal 22 settembre, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Cividale del Friuli. Anche il Bonus Sport viene dunque confermato. L’assessore allo Sport, Giuseppe Ruolo, sottolinea l’obiettivo dell’iniziativa: “Vogliamo incentivare un maggior numero di iscrizioni alle attività sportive e al tempo stesso sostenere le associazioni locali, che offrono ai bambini la possibilità di crescere in un ambiente sano, inclusivo e ricco di stimoli“.