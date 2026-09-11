Cividale sfida i borghi più belli d’Italia: rappresenterà il Friuli a “Il Borgo dei Borghi”

Cividale del Friuli scende in campo per rappresentare tutto il Friuli Venezia Giulia a “Il Borgo dei Borghi”, la competizione di Rai 3 dedicata ai piccoli centri italiani e alle loro bellezze. La città è stata selezionata per la nuova edizione del programma e sarà uno dei 20 borghi in gara, uno per ciascuna regione.

Una sfida che coinvolgerà anche la comunità: il pubblico potrà infatti votare online attraverso RaiPlay e contribuire alla scelta del vincitore insieme alla giuria.

Cividale porta il Friuli in gara

La partecipazione è motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale e per la città, chiamata a rappresentare l’intero Friuli Venezia Giulia. “Una notizia che ci riempie di orgoglio – commenta l’assessore agli eventi Giuseppe Ruolo – Cividale del Friuli parteciperà al programma che ogni anno porta alla scoperta delle meraviglie dei piccoli borghi italiani“.

I 20 centri selezionati sono stati scelti per la loro bellezza, il patrimonio architettonico e la qualità della vita. A partire dal 18 ottobre, ogni domenica pomeriggio su Rai 3 sarà trasmesso un filmato dedicato a uno dei borghi in gara. La proclamazione del “Borgo dei Borghi” 2026/27 avverrà invece nella prima serata di Rai 3 la domenica di Pasqua.

Per Cividale sarà anche una vetrina nazionale, con la possibilità di portare sotto i riflettori il patrimonio storico e culturale della città.

Ora servirà il voto dei friulani

Una volta presentati tutti i borghi, entrerà in gioco il pubblico. La votazione si svolgerà online e per partecipare sarà necessario essere registrati a RaiPlay. Il voto degli spettatori contribuirà, insieme a quello della giuria, a determinare il risultato finale.

L’amministrazione invita quindi fin da ora quanti hanno Cividale nel cuore a registrarsi sulla piattaforma, in vista dell’apertura delle votazioni. “Si tratta di una bella opportunità per la nostra cittadina, resa possibile anche dall’ingresso nei Borghi più belli d’Italia avvenuta nel giugno del 2025 – continua Ruolo – Sarà una vetrina prestigiosa che darà una grande visibilità alla nostra Cividale del Friuli che ricordo essere l’unica località a rappresentare il Friuli Venezia Giulia e cercheremo ovviamente di riportare in Regione il riconoscimento di “Borgo dei Borghi” che manca da diversi anni”.

L’assessore si rivolge quindi direttamente ai friulani, chiedendo il loro sostegno: “Per raggiungere questo obiettivo confidiamo nel supporto di tutti i friulani che invito sin da subito a iscriversi su RaiPlay e a seguire i nostri canali social per essere pronti nel momento che si apriranno le votazioni”.

Mercoledì 16 settembre la registrazione in piazza

Prima ancora della sfida televisiva, Cividale si prepara a vivere un momento collettivo. La registrazione finale del programma si terrà infatti mercoledì 16 settembre alle 17.30 in piazza Paolo Diacono.

“Invito inoltre i cividalesi a partecipare in presenza alla registrazione finale, con invito collettivo a votare Cividale del Friuli, che si terrà in Piazza Paolo Diacono mercoledì 16 settembre alle ore 17.30″ conclude Ruolo.

Per Cividale sarà dunque l’occasione di mostrarsi al pubblico nazionale, mentre per il Friuli Venezia Giulia la partecipazione rappresenta la possibilità di avere un proprio borgo tra i protagonisti della nuova edizione di “Il Borgo dei Borghi”.