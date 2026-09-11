Maltempo in Friuli, oltre 350 interventi dei Vigili del fuoco in 24 ore

Sono oltre 350 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia per i danni provocati dal maltempo tra le 8 di ieri, 10 settembre, e le 17.30 di oggi, 11 settembre. La situazione è in progressivo rientro: dopo più di 24 ore di lavoro, le richieste ancora in coda al comando di Udine sono una decina.

Nel territorio di competenza dei Vigili del fuoco di Udine, tra le 8 e le 17.30 di oggi, sono stati 78 gli interventi riconducibili al maltempo. Alcune unità operative del comando friulano sono state trattenute anche oggi in servizio straordinario per completare le operazioni.

Rientrano i moduli arrivati da fuori regione

Si avvia intanto alla conclusione anche il supporto arrivato da fuori regione. I due moduli operativi del Piemonte hanno terminato l’attività e sono partiti nel pomeriggio per il rientro. Le squadre della Lombardia continueranno invece a operare fino alla serata di oggi, prima di rientrare nelle rispettive sedi domani mattina.

Anche negli altri territori del Friuli Venezia Giulia sono proseguiti gli interventi per i danni provocati dal maltempo. Oggi ne sono stati effettuati 10 dal personale del comando di Trieste, 4 da quello di Gorizia e 2 da quello di Pordenone.