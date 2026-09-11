Paura nella mattinata di oggi, 11 settembre, a Farra d’Isonzo, dove un incendio è divampato nel porticato adibito a parcheggio di una villetta di due piani fuori terra. I Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra della sede centrale dopo essere stati allertati per un incendio in abitazione.

Le fiamme nel porticato

Arrivati sul posto, i Vigili del fuoco hanno individuato il rogo nel porticato situato sotto l’abitazione. Le operazioni di spegnimento sono iniziate immediatamente e hanno permesso di contenere le fiamme all’interno del porticato, evitando che l’incendio si propagasse agli altri locali della villetta.

Per tutta la durata dell’intervento, le persone che si trovavano all’interno dello stabile sono state temporaneamente evacuate a scopo precauzionale.

Una volta terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’edificio. Tutti i locali abitativi sono stati sottoposti a un accurato controllo strumentale per verificare l’eventuale presenza di prodotti della combustione. Il controllo ha confermato l’assenza di sacche residue. Solo dopo la conclusione delle verifiche gli abitanti hanno potuto rientrare nella villetta.