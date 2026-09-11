Meteo in Friuli Venezia Giulia, per il fine settimana torna il bel tempo

Le previsioni meteo per il weekend in Friuli Venezia Giulia.

Per il fine settimana torna il bel tempo in Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente, temperature gradevoli e soltanto qualche nube in più sulle montagne. A caratterizzare soprattutto la giornata di sabato sarà la Bora, che soffierà sulla costa e sulle zone orientali della regione.



Secondo le previsioni diffuse venerdì 11 settembre, sabato 12 settembre il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino su tutto il territorio regionale. Nel corso del pomeriggio, sulla zona montana, sarà invece probabile il passaggio a condizioni di cielo da poco nuvoloso a variabile, senza però particolari conseguenze sul fronte delle precipitazioni.



Sulla costa e sulle aree orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta, soprattutto durante la mattinata. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi in pianura, con massime tra 25 e 27 gradi. Sulla costa valori minimi tra 16 e 19 gradi e massime comprese tra 24 e 26 gradi.

Condizioni ancora più tranquille sono previste per domenica 13 settembre, quando il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso su tutto il Friuli Venezia Giulia. Durante la mattinata potrà soffiare un po’ di Borino lungo la costa, mentre nel corso della giornata prevarranno venti a regime di brezza. In pianura le temperature minime oscilleranno tra 12 e 15 gradi, mentre le massime saliranno fino a 26-28 gradi. Sulla costa sono previsti valori tra 15 e 18 gradi nelle ore più fresche e tra 24 e 27 gradi nel pomeriggio.

Bel tempo anche all’inizio della settimana

La fase stabile dovrebbe proseguire anche dopo il weekend. Lunedì 14 settembre è previsto cielo poco nuvoloso, con venti deboli a regime di brezza. Le temperature massime raggiungeranno ancora i 26-28 gradi in pianura e i 24-26 gradi sulla costa.



Ancora più mite la giornata di martedì 15 settembre, quando il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le temperature risulteranno leggermente superiori alla media del periodo. Le massime potranno raggiungere i 27-29 gradi in pianura, mentre lungo la costa si fermeranno tra 25 e 28 gradi.



Si prospetta quindi una fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con il vento protagonista soprattutto nella prima parte di sabato e temperature in graduale aumento