Cividale, al via i lavori sulla forra di via Zugul: sponde del Natisone più sicure

Lavori per mettere in sicurezza le sponde del Natisone.

Sono stati affidati i lavori per il consolidamento della forra di via Zugul a Cividale del Friuli, un intervento mirato alla stabilità delle sponde del Natisone e alla salvaguardia dell’area. L’opera, che richiederà circa 180 giorni di cantiere, punta a mettere in sicurezza le pareti della forra e il terreno su cui poggiano gli edifici di via Zugul.

Il progetto è finanziato inizialmente con 630.000 euro dalla Regione, a cui si sono aggiunti ulteriori 120.000 euro messi a disposizione dall’Ente di Decentramento Regionale di Udine. Questi fondi integrativi sono stati necessari dopo che i sondaggi geologici hanno evidenziato un rischio residuo di aggrottamento al di sotto del sedime stradale, criticità che non era emersa inizialmente.

L’attività del Comune sul fronte della manutenzione proseguirà inoltre con la prossima presentazione del Piano Asfalti 2026. Il documento definirà gli interventi di rifacimento delle strade cittadine e il programma di ripristino delle vie interessate dagli scavi per la posa della fibra ottica effettuati da gestori esterni.