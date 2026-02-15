Viola il Daspo urbano e viene trovato ubriaco in centro: denunciato 39enne

Era a Udine nonostante il Daspo urbano.

Nonostante fosse destinatario di un Daspo urbano, girava per le vie del centro di Udine in evidente stato di alterazione alcolica. Protagonista dell’episodio un uomo di 39 anni, cittadino extracomunitario domiciliato in provincia, intercettato e denunciato dai Carabinieri durante i controlli dell’ultimo fine settimana.

La violazione del Daspo urbano

L’uomo è stato individuato da una pattuglia nel cuore della città. Durante le fasi di identificazione, i militari hanno accertato che sul 39enne pendeva un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), emesso precedentemente dal Questore di Udine. Oltre alla violazione della misura restrittiva, i Carabinieri hanno riscontrato lo stato di ubriachezza del soggetto, procedendo immediatamente al deferimento in stato di libertà.

L’intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Udine. Sotto il coordinamento della Centrale Operativa, numerose pattuglie hanno setacciato il territorio friulano con obiettivi mirati, in particolare la prevenzione di reati predatori, con il monitoraggio costante di aree sensibili e centri abitati; e la sicurezza stradale, con il presidio delle arterie principali.