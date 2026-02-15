Bike sharing a Udine: dopo un anno è boom di consensi

Sondaggio sul bike sharing a Udine: cosa dicono gli utenti.

A dodici mesi dall’attivazione, il bike sharing del Comune di Udine si conferma un servizio entrato stabilmente nelle abitudini di mobilità cittadina. Lo attestano i risultati dell’indagine condotta da Ride Movi, gestore del servizio, che registra un gradimento complessivo pari al 98%. In particolare, il 69,4% degli intervistati esprime un giudizio pienamente positivo, il 28,6% una valutazione media, mentre solo il 2% si dichiara insoddisfatto.

Profilo dell’utenza e abitudini di utilizzo

Il report fornito al Comune di Udine restituisce dati che non raccontano soltanto l’apprezzamento per il servizio, ma descrivono anche il suo utilizzo nella quotidianità. Il 57,5% degli utenti utilizza le biciclette condivise per spostamenti sistematici, in particolare per recarsi al lavoro, dato che si attesta al 31,8%, e a scuola o in università, opzione scelta dal 25,7% dei rispondenti.

Il 35,9% del campione sceglie invece le due ruote principalmente per il tempo libero. Il servizio si dimostra particolarmente attrattivo per le nuove generazioni, dato che oltre due terzi dei fruitori hanno meno di 35 anni. La prevalenza netta è degli under 24 con il 42,9%, seguiti dalla fascia 25-34 anni con il 24,5%. Tra le categorie professionali figurano maggiormente i lavoratori dipendenti con il 44,5% e gli studenti con il 38,8%.

Modalità di scoperta e funzionalità tecnica

Per quanto riguarda la visibilità del bike sharing a Udine, il 54,3% degli utenti ha scoperto il servizio vedendo fisicamente le biciclette parcheggiate lungo le strade. Gli utenti hanno inoltre espresso soddisfazione sia per la facilità di utilizzo dell’app Ridemovi sia per la funzionalità delle mappe integrate nel sistema. Per quanto riguarda gli spostamenti nelle aree periferiche, che rappresentano i tratti più lunghi, il 73% dei partecipanti al questionario si è dichiarato soddisfatto delle prestazioni offerte dalla mobilità elettrica.

Prospettive future e aree di potenziamento

Accanto ai dati di consenso emergono indicazioni utili per lo sviluppo futuro della rete. Le richieste più frequenti riguardano il potenziamento del numero dei mezzi, specialmente nelle zone periferiche, esigenza indicata dal 40,8% degli utenti, ma anche nel centro storico, come richiesto dal 29% del campione.

In merito a questi risultati l’assessore alla mobilità Ivano Marchiol ha dichiarato: “I dati confermano che il bike sharing è un servizio entrato nelle abitudini quotidiane di tanti udinesi, soprattutto giovani, studenti e lavoratori. Siamo soddisfatti di un gradimento così elevato, che premia una scelta di mobilità sostenibile e accessibile. Allo stesso tempo raccogliamo con attenzione le segnalazioni di chi utilizza il bike sharing nella quotidianità: lavoreremo per migliorare la distribuzione dei mezzi, con l’auspicio di aumentare il parco bici, rafforzando in questo modo la presenza nelle aree periferiche e nel centro storico, affinché il servizio sia sempre più efficiente e realmente disponibile per tutti”.