Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 17 maggio

Il meteo in Friuli.

Sarà una domenica nel complesso stabile e soleggiata quella del 17 maggio in Friuli Venezia Giulia. Dopo una prima parte di giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno, nel corso delle ore centrali potranno formarsi alcuni addensamenti, soprattutto sui rilievi.

La giornata si aprirà con condizioni generalmente buone su pianura, costa e aree interne. Il cielo sarà prevalentemente sereno al mattino, favorendo un avvio di domenica gradevole su buona parte del territorio regionale.

Dalle ore centrali della giornata è prevista la formazione di cumuli sulla zona montana. Non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata, ma si tratterà eventualmente di fenomeni deboli e isolati. L’evoluzione diurna sarà quindi all’insegna di un passaggio da condizioni serene a un cielo più variabile, soprattutto sui rilievi, mentre pianura e costa dovrebbero mantenere un contesto più stabile.

Le temperature.

Le temperature minime saranno ancora piuttosto fresche, soprattutto in pianura, dove i valori si attesteranno tra 5 e 8 gradi. Più miti le località costiere, con minime comprese tra 9 e 12 gradi. Le massime saranno in linea con un clima primaverile. In pianura sono attesi valori compresi tra 19 e 22 gradi, mentre lungo la costa le temperature si fermeranno tra 17 e 19 gradi.