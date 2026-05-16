Udine, i vandali devastano la fermata di viale Palmanova

Notte di vandalismi a Udine, dove ignoti hanno preso di mira la fermata dell’autobus di viale Palmanova,. Al mattino, la pensilina si presentava danneggiata, con il vetro del riparo antipioggia mandato in frantumi.



Un gesto che ha lasciato evidenti segni sull’infrastruttura, utilizzata quotidianamente da chi attende il bus lungo una delle arterie più trafficate della città. I frammenti di vetro e i danni alla struttura hanno reso necessario un intervento di verifica e messa in sicurezza dell’area. Secondo quanto emerso, l’episodio sarebbe avvenuto durante la notte. Nell’area è stato divelto anche un cestino dei rifiuti, che potrebbe essere stato per rompere il vetro della pensilina.