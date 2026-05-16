Si rompe una tubazione, allagata la Cittadella della Salute di Pordenone

un guasto a una tubazione ha provocato l’allagamento dell’intero piano interrato della Cittadella della Salute di Pordenone, in via Montereale L’allarme è scattato intorno alle 13, quando alla sala operativa dei Vigili del fuoco è arrivata una chiamata per la presenza di acqua nel livello sotterraneo dell’edificio. Poco dopo si è attivato anche il sistema di allarme interno della struttura, facendo partire le procedure di sicurezza.

Sul posto è stata inviata la prima partenza della sede centrale dei Vigili del fuoco di Pordenone. All’arrivo dei soccorritori, personale e utenti erano già stati fatti uscire dall’edificio e si trovavano radunati all’esterno, nel punto di raccolta previsto dalle procedure interne. I Vigili del fuoco hanno quindi effettuato una rapida ispezione dei locali, per verificare che non ci fossero persone rimaste all’interno e individuare la causa dell’attivazione dei sensori di allarme.

Rotto un tubo dell’acqua.

Il problema è stato individuato nella rottura di uno dei tubi principali dell’acqua calda sanitaria. Il vapore sprigionato dalla perdita ha fatto scattare i sistemi di allarme, determinando la richiesta di evacuazione dello stabile. I soccorritori hanno poi affiancato i tecnici interni nelle operazioni necessarie a isolare la mandata idrica interessata dal guasto. L’obiettivo era evitare che l’allagamento si estendesse ulteriormente, soprattutto verso gli impianti elettrici della struttura.

L’intervento si è concluso intorno alle 15. Sul posto erano presenti anche il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco, il personale tecnico della Cittadella della Salute e il personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.