Incendio questo pomeriggio all’oratorio parrocchiale di Vallenoncello. Le fiamme sono divampate attorno alle 17.30 di oggi, sabato 16 maggio, mentre nell’area era in corso una festa alla quale stavano partecipando circa 300 persone, tra cui numerosi bambini.

Il rogo sarebbe partito da una zona esterna adibita a deposito, situata tra i campi da gioco e gli spazi della canonica. La presenza di fumo e fiamme ha fatto scattare subito l’allarme, con l’evacuazione dell’area per mettere in sicurezza tutte le persone presenti.

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118

In pochi minuti sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona interessata dal rogo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118, chiamato a verificare le condizioni delle persone coinvolte.