Saturday fever, la Biker Fest vive la sua giornata più spettacolare

La giornata centrale della Biker Fest

L’atmosfera più autentica e travolgente della 40ª Biker Fest International è esplosa sabato a Lignano Sabbiadoro, confermando la giornata centrale dell’evento come il momento più intenso e spettacolare dell’intero weekend.

Fin dal mattino, complice il miglioramento delle condizioni meteo, il Villaggio di viale Europa e le zone Demo Ride e Mercato presso lo stadio “Guido Teghil” si sono animate con un numero incalcolabile di motociclisti, appassionati di auto americane e migliaia di visitatori arrivati sul litorale friulano per vivere l’energia della “Daytona d’Europa”. Il grande parking del Villaggio si è rapidamente riempito di moto di ogni genere e filosofia custom provenienti da tutta Europa, accanto ai capolavori a due ruote esposti nella nuova Customizer Area, caratterizzata dalla presenza di alcuni tra i più celebri costruttori italiani. A scandire il ritmo della giornata anche la musica e le dirette della radio ufficiale Easy Rock, in onda live per tutta la durata della manifestazione.

Il mototour e l’incontro con Carl Fogarty

Nella mattinata, con la “benedizione” di un meteo favorevole, è partito il Mototour organizzato dal Moto Club Morena. “Tra fiumi e risorgive”, una cinquantina di mototuristi hanno attraversato la regione alla scoperta del cuore del Friuli Venezia Giulia. Sul Main Stage, riflettori puntati su Carl Fogarty, leggenda della World Superbike e ospite speciale della BFI 2026, accolto da una folla di fan per il tradizionale meet & greet tra selfie e autografi.



Al termine dell’incontro, Fogarty ha premiato con la targa “Foggy’s Best” la special firmata Mannaia Motorcycles, selezionata tra le protagoniste del Custom Bike Show. Nel pomeriggio, il Main Stage ha ospitato anche il tradizionale Pin Up Contest e la premiazione del Performance Bagger Show, che ha visto la Harley-Davidson Road Glide costruita da Ironborne Motorcycles sul gradino più alto del podio.

Auto custom, cinquantini e Sisterhood Run

A pieni giri anche l’area Mercato, dove la seconda edizione di Kustom & Classic – organizzata da Lowered Garage insieme al magazine Kustom World – ha portato 150 custom car e auto youngtimer pre-2000 nel cuore della BFI. Successo travolgente anche per la 50cc Fever Fest, letteralmente esplosa tra il ronzare festoso di decine di “cinquantini” e Vespa 50, ovviamente preparati e guidati da giovani ed ex giovani immersi in una nuvola azzurra di miscela, nostalgia e divertimento. Buon successo anche per la Sisterhood Run, il giro in moto riservato alle donne motocicliste destinato a ripetersi nelle prossime edizioni.

La parata del tramonto e il gran finale

Al tramonto, come da tradizione, si è accesa la magia della Saturday Light Fever: la parata illuminata dai fari di migliaia di moto ha attraversato le strade di Lignano Sabbiadoro regalando il momento più emozionante e imperdibile dell’intera manifestazione. Poi tutti di nuovo al Villaggio per un lungo sabato sera di “Rally Race Rock” con le live band Final Stage, Everlong e Thunder Road, intervallate dall’applauditissimo burlesque show della pin up Lady BB. Ora la Biker Fest International si prepara al gran finale di domenica, per la quale è attesa un’altra grande ondata di pubblico: alle 11 scatterà la parata della US Car Reunion, che attende oltre 500 auto americane per un “gran finale” al suono dei V8.