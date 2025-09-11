Cividale si trasforma in campo da gioco: tutte le discipline in piazza alla Festa dello Sport

La Festa dello Sport a Cividale.

Domenica 14 settembre Cividale del Friuli sarà protagonista di una grande giornata dedicata allo sport. Torna la Festa dello Sport 2025, l’evento ormai tradizionale che coinvolge cittadini di ogni età e livello, trasformando le piazze e le vie del centro storico in un vero e proprio spazio di attività fisica, socialità e divertimento.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Cividale del Friuli, vedrà la partecipazione di oltre 21 associazioni sportive, che proporranno gratuitamente ai cittadini discipline diverse, dal calcio alla danza, dalle arti marziali al volley. Sarà l’occasione per conoscere le realtà locali che quotidianamente promuovono i valori dello sport, incentivando la partecipazione dei giovani ma anche degli adulti e della terza età.

“Cividale del Friuli è una cittadina fortunata che può vantare un panorama sportivo variegato e di qualità grazie all’importante lavoro delle associazioni – spiega l’Assessore allo Sport Giuseppe Ruolo –. Lo sport è un valore aggiunto importantissimo soprattutto per i giovani, ma offre grandi opportunità anche agli adulti e alla terza età. Da oltre dieci anni dedichiamo un’intera giornata alle nostre realtà. È una festa molto apprezzata dalle famiglie ma anche dalle associazioni, che grazie a questa iniziativa riescono ad attrarre nuovi iscritti”.

Al centro dell’evento ci sarà Piazza Paolo Diacono, animata da Radio Gioconda, che seguirà la giornata con una diretta speciale, interviste live alle associazioni partecipanti, musica e momenti di approfondimento. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, tutti i partecipanti che proveranno almeno quattro attività diverse potranno ritirare un gadget esclusivo, disponibile nello stand dedicato in piazza.

La Festa dello Sport non è solo un momento di svago, ma anche un’occasione per valorizzare le associazioni locali e favorire l’incontro tra cittadini, famiglie e giovani in un clima di festa e partecipazione. “Non posso far altro che ringraziare tutte le associazioni per quello che hanno fatto, che stanno facendo e che faranno – conclude Ruolo – un grazie non solo da assessore allo sport, ma anche e soprattutto da cittadino cividalese”. Dalle 10 alle 18:30, dunque, Cividale del Friuli offrirà una giornata di sport, inclusione e socialità, confermando l’importanza dell’attività fisica come motore di benessere, comunità e aggregazione