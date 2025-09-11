Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 12 settembre

Il meteo in Friuli.

Meteo ancora all’insegna dell’instabilità in Friuli Venezia Giulia. La regione resterà sotto l’influenza di correnti sudoccidentali piuttosto umide nei bassi strati, che favoriranno una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile e rovesci intermittenti.

I temporali saranno più probabili nella prima parte della giornata e non si escludono precipitazioni localmente abbondanti, soprattutto in pianura e lungo la fascia costiera. Le temperature si manterranno miti, con massime intorno ai 23-26°C in pianura e 23-25°C lungo la costa, mentre in quota i valori saranno più freschi.