Incendio nella notte a Cividale del Friuli causato da un fulmine che ha colpito un agriturismo: illese quattro persone.

Un fulmine ha colpito un agriturismo a Cividale del Friuli: è successo intorno alla mezzanotte e 20 minuti della notte tra domenica 2 e lunedì 3 novembre. E’ stato allora che il fulmine, dopo aver colpito l’agriturismo di Strada di Planez, a Cividale, ha mandato in corso circuito il quadro elettrico, causando un incendio che ha interessato la cantina dell’edificio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Cividale del Friuli, che dopo aver messo al sicuro le quattro persone che in quel momento si trovavano all’interno dell’agriturismo, hanno spento le fiamme e controllato che il fabbricato fosse regolarmente agibile.