Incidente sul ponte di Molinis a Tarcento.

Incidente nella notte sul ponte di Molinis a Tarcento: erano circa le 3.30 della notte tra domenica 2 e lunedì 3 quando un’auto è finita contro la spalletta del ponte, danneggiandolo per circa cinque metri. La conducente dell’auto è rimasta miracolosamente illesa, nessuna altra auto è stata coinvolta nell’uscita di strada.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Gemona del Friuli, i soccorritori del 118 e Fvg strade per la messa in sicurezza provvisoria della spalletta del ponte. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.