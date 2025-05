La gelateria Al Duomo di Cividale rompe gli schemi con il gusto frico

Un azzardo che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta quello della rinomata gelateria Al Duomo di Cividale che proprio in questi giorni ha presentato alla sua clientela dei gusti di gelato decisamente fuori dagli schemi. Stiamo parlando del ‘gusto frico’, del ‘gusto Ramandolo’ e del ‘gusto Gubana ‘.

Questa nuova esperienza in realtà viene introdotta per dar modo anche ai palati più esigenti di sperimentare la versatilità dei prodotti locali di importanti aziende del territorio. La Bottega del Frico di Cividale, ad esempio, per il tanto discusso ‘gusto frico’, mentre per il gusto Ramandolo si fa riferimento all’azienda vitivinicola Lorenzo Cossettini di Nimis, ed infine il gusto che più si avvicina ai palati tradizionali, quello alla ‘gubana’, reso possibile grazie al panificio Del Foro di Cividale. Le eccellenze agroalimentari che più rappresentano le tradizioni della nostra regione cambiano forma per l’occasione e prendono nuova vita sottoforma di un buon gustoso gelato.