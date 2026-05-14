Maltempo in Friuli Venezia Giulia: le previsioni per le prossime ore

Una saccatura in affondo verso l’Europa centro-occidentale sta determinando la formazione di una depressione al suolo sulla Pianura Padana occidentale. Una configurazione che favorisce l’afflusso in quota di correnti umide e sostenute da sud-ovest e, al suolo, l’ingresso dello Scirocco sull’Adriatico. Una dinamica che nelle prossime ore, potrebbe portare una nuova ondata di maltempo sul Friuli Venezia Giulia.

Rovesci e temporali sparsi su pianura e costa

Nelle prossime ore sarà possibile l’arrivo del flusso umido di Scirocco fino alla costa regionale, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi soprattutto tra bassa pianura, area costiera e Isontino. In questa fase non si escludono fenomeni localmente intensi. Nel corso della serata e fino alla notte, rovesci e temporali potranno continuare a interessare il territorio, spostandosi progressivamente verso la fascia montana e le zone orientali.

Nessuna criticità segnalata al momento

Dalle ore 12 non sono state registrate segnalazioni di criticità alla Sala Operativa Regionale e al NUE112 legate all’allerta in corso, segno di una situazione al momento sotto controllo sul territorio. Attenzione anche alla situazione lungo la costa. In serata è previsto il picco di marea a Grado, attorno alle 20.20, con un livello che potrebbe raggiungere i 109 centimetri sullo zero mareografico di Punta Salute.