Il Commissario Capo Giulia Petrei nuovo dirigente del Commissariato di Cividale

Nuovo incarico per il Commissario Capo della Polizia di Stato Giulia Petrei, che da oggi è il nuovo dirigente del Commissariato di Cividale del Friuli. Nella mattinata il Questore di Udine le ha dato ufficialmente il benvenuto, accompagnando l’avvio di una nuova fase del suo percorso professionale in provincia.



Per Petrei si tratta di un territorio già conosciuto e nel quale ha maturato una parte importante della propria esperienza. Dopo aver frequentato il 110° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, nel luglio del 2022 aveva infatti assunto la direzione del Centro Operativo della Polizia Stradale di Udine, incarico ricoperto per circa un anno.

L’esperienza a Roma e il ritorno in provincia di Udine

Conclusa quella prima esperienza, la funzionaria aveva proseguito la propria carriera a Roma, dove aveva lavorato presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane della Polizia di Stato. Un incarico che le ha permesso di ampliare ulteriormente il proprio bagaglio professionale, affiancando all’attività svolta sul territorio anche l’esperienza maturata all’interno delle strutture centrali dell’Amministrazione.



Nell’ottobre del 2024 Petrei aveva quindi fatto ritorno in provincia di Udine, riprendendo il precedente incarico al Centro Operativo della Polizia Stradale. Ora per lei arriva un nuovo passaggio di responsabilità con la nomina a dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli. Nel nuovo ruolo porterà con sé l’esperienza acquisita negli ultimi anni tra Udine e Roma, tornando a operare direttamente sul territorio friulano.

Il nuovo incarico rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso professionale del Commissario Capo, chiamata ora a coordinare le attività del Commissariato cividalese e a mettere a disposizione le competenze maturate nelle precedenti esperienze. Dal Questore di Udine e da tutto il personale della Questura sono arrivati alla dottoressa Petrei gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.