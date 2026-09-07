Lavori notturni sull’autostrada A23, tre uscite chiuse

Tre caselli chiusi per lavori sull’autostrada A23.

Chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio per consentire una serie di interventi di ispezione e manutenzione. I provvedimenti riguarderanno, tra martedì 8 e venerdì 11 settembre, i caselli di Pontebba, Gemona Osoppo e Carnia, con limitazioni concentrate nelle ore serali e notturne.



La prima chiusura interesserà il casello di Pontebba, che dalle 21 di martedì 8 alle 6 di mercoledì 9 settembre sarà chiuso in uscita per i veicoli provenienti da Udine. Il provvedimento è necessario per permettere lo svolgimento di attività di ispezione e manutenzione su un viadotto. La stessa chiusura verrà ripetuta anche nella notte successiva, dalle 21 di mercoledì 9 alle 6 di giovedì 10 settembre, sempre per chi viaggia sulla A23 provenendo da Udine.



In entrambe le occasioni, agli automobilisti viene consigliato di uscire al casello di Carnia, proseguire sulla SS52 Carnica in direzione Udine e quindi imboccare la SS13 Pontebbana per raggiungere Pontebba e le altre località interessate.



Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre sarà interessato dai lavori anche il casello di Gemona Osoppo. Dalle 22 alle 4 sarà infatti chiusa l’entrata in autostrada in direzione Tarvisio per consentire alcuni interventi di manutenzione sui pali dell’illuminazione. Come percorso alternativo viene indicato di percorrere la SP49 Osovana verso Gemona, quindi la SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e la SS52 Carnica verso Tolmezzo, per poi entrare sulla A23 dal casello di Carnia.



L’ultimo intervento previsto riguarda invece il casello di Carnia, che dalle 22 di giovedì 10 alle 4 di venerdì 11 settembre sarà chiuso in entrata per chi deve viaggiare in direzione Udine. Anche in questo caso la chiusura servirà per eseguire lavori di manutenzione dei pali luce. Agli automobilisti viene consigliato di utilizzare la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Udine, proseguire sulla SP49 Osovana in direzione Osoppo ed entrare successivamente in A23 dal casello di Gemona Osoppo.



Le chiusure sono state programmate nelle ore notturne per limitare il più possibile i disagi alla circolazione, ma chi dovrà percorrere l’autostrada nelle notti interessate è invitato a tenere conto dei percorsi alternativi e degli eventuali maggiori tempi di viaggio.