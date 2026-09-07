Piante di marijuana alte fino a due metri in casa, arrestato un 56enne

Otto piante di marijuana, alcune alte fino a due metri, droga già pronta e bilancini di precisione. È quanto hanno trovato i carabinieri della Stazione di Cordovado durante una perquisizione nell’abitazione di un 56enne italiano a San Michele al Tagliamento, nei pressi del confine con Morsano al Tagliamento.



L’operazione è scattata il 1° settembre, dopo alcuni giorni di accertamenti condotti dai militari. L’uomo, già gravato da precedenti specifici, era stato notato più volte nel territorio di Morsano al Tagliamento e i suoi movimenti avevano fatto nascere il sospetto che potesse custodire sostanze stupefacenti nella propria abitazione.

La perquisizione e il sequestro

I carabinieri hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. All’interno della casa sono state rinvenute otto piante di marijuana, di dimensioni comprese tra 50 centimetri e due metri, insieme a 40 grammi di marijuana già essiccata. Nel corso dei controlli sono stati trovati anche un panetto con 45 grammi di hashish e due bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato.



Per il 56enne è quindi scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pordenone, l’uomo è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Successivamente il gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di San Michele al Tagliamento.