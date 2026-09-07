Delle Trek, a Malga Coot una giornata per imparare a vivere la montagna nel ricordo di Marco

Una giornata dedicata alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi per scoprire la montagna, imparare a frequentarla in sicurezza e conoscere meglio l’ambiente alpino, nel ricordo di un giovane che proprio alla montagna aveva legato una parte importante della propria vita. Domenica 13 settembre, a Malga Coot, in alta Val Resia, arriva “Delle Trek”, iniziativa aperta dai cinque anni in su e organizzata dalla Marco “Delle” TEAM ETS.



L’appuntamento è dedicato a Marco Degli Uomini, atleta scomparso a soli 18 anni nel marzo 2025 in seguito a un incidente sulla pista da sci dello Zoncolan. Marco aveva appena superato le selezioni per il corso da maestro di sci e, il giorno dell’incidente, stava svolgendo il ruolo di apripista durante il campionato regionale Children di SuperG.

Il ricordo di Marco diventa un progetto per i giovani

Per i compagni di gare e dei corsi Marco era semplicemente “Il Delle”. Proprio loro, insieme alla famiglia, hanno dato vita all’associazione tolmezzina Marco “Delle” TEAM ETS, con l’obiettivo di trasformare il dolore della perdita in un progetto capace di lasciare qualcosa alle nuove generazioni.



L’associazione punta soprattutto a trasmettere quei valori dello sport che vanno oltre il risultato e la competizione: rispetto, determinazione, collaborazione, lealtà, inclusione e piacere della condivisione. Lo fa attraverso eventi sportivi non competitivi aperti a tutti, attività formative rivolte ad allenatori e operatori del settore e momenti di comunità organizzati in Carnia nel ricordo di Marco. “Delle Trek” nasce proprio con questo spirito, mettendo insieme attività all’aria aperta, formazione e conoscenza della montagna.

Due percorsi con partenza da Malga Coot

La giornata del 13 settembre è organizzata con la collaborazione e il sostegno del Comune di Resia, del Parco naturale delle Prealpi Giulie, del Club alpino italiano del Friuli Venezia Giulia e del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia. Un legame, quello con il Soccorso alpino, particolarmente significativo anche per la famiglia di Marco: entrambi i suoi genitori ne hanno infatti fatto parte.



Nel simbolo scelto per la locandina dell’evento compare inoltre il Canin, una delle montagne alle quali Marco era maggiormente legato. La Val Resia è anche la valle di origine della sua famiglia. Per i partecipanti saranno disponibili due diversi percorsi di trekking. Il primo, più semplice, prevede un itinerario di andata e ritorno lungo lo stesso sentiero, mentre il secondo sarà più lungo e articolato, con un percorso ad anello. Entrambi avranno partenza e arrivo a Malga Coot e potranno essere affrontati in autonomia scegliendo il tracciato più adatto alle proprie capacità.

Come preparare un’escursione e cosa fare in caso di emergenza

Il trekking sarà accompagnato da una parte educativa e pratica. Durante la giornata saranno infatti proposti quattro momenti esperienziali, realizzati insieme ai tecnici del Soccorso alpino e agli esperti del Parco naturale delle Prealpi Giulie.



I partecipanti potranno conoscere più da vicino flora e fauna della zona, ma anche imparare come programmare correttamente un’escursione: dalla scelta della destinazione alla valutazione del dislivello e dei tempi di percorrenza, fino al controllo delle previsioni meteo e alla scelta dell’attrezzatura.



Spazio anche alla preparazione dello zaino, con indicazioni su ciò che è realmente indispensabile portare con sé e su quanto, invece, può rivelarsi superfluo durante un’uscita. Una parte sarà infine dedicata al soccorso in montagna, spiegando come comportarsi in caso di infortunio o perdita dell’orientamento, come contattare correttamente i soccorsi e quali prime azioni mettere in pratica se ci si trova ad assistere una persona in difficoltà prima dell’arrivo delle squadre specializzate.

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato alle 8.30 a Malga Coot, mentre alle 9 prenderà il via il trekking lungo il percorso scelto. Alle 13 i partecipanti torneranno alla malga per il pranzo insieme. Dalle 14.15 inizieranno invece le attività esperienziali curate dal Parco e dal Soccorso alpino, che accompagneranno bambini, ragazzi e famiglie alla scoperta di un modo più consapevole e sicuro di vivere la montagna.



La partecipazione richiede l’iscrizione obbligatoria attraverso il sito www.marcodelleteam.it.