Il mondo della sanità regionale piange la scomparsa improvvisa del dottor Paolo Barbina, direttore del Centro Regionale Unico per l’Amianto (CRUA) di ASUGI, con sede a Monfalcone, e presidente della Commissione Regionale Amianto. A esprimere il proprio cordoglio è l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, che ricorda il medico per il lungo impegno a tutela della salute e dei diritti dei lavoratori esposti all’amianto.

Specialista in Medicina del Lavoro, Barbina aveva dedicato una parte importante della propria attività professionale alle persone che negli anni erano state esposte alle fibre di amianto, seguendo in particolare i lavoratori e gli ex lavoratori alle prese con le conseguenze sanitarie e previdenziali di quelle esposizioni.

L’impegno al Centro Regionale Unico Amianto

Attraverso il CRUA, Barbina aveva contribuito a sviluppare un sistema di presa in carico, visite e supporto agli ex-esposti, favorendo gli accertamenti necessari alla diagnosi precoce delle patologie professionali correlate all’amianto e al loro riconoscimento anche sul piano previdenziale.

Un lavoro che, secondo ASUGI, ha contribuito a rendere il Friuli Venezia Giulia particolarmente attento al problema dell’amianto, accompagnando negli anni il percorso per il riconoscimento delle malattie asbesto-correlate da parte dell’Inail e per l’accesso ai benefici previsti per i lavoratori colpiti.

L’attività di Barbina, però, non si era limitata agli aspetti strettamente sanitari. Il medico aveva mantenuto negli anni un rapporto diretto con lavoratori, familiari, associazioni degli ex-esposti e persone ammalate, seguendo da vicino anche le difficoltà burocratiche e sociali legate al riconoscimento dei loro diritti.

Per ASUGI la sua scomparsa lascia “un vuoto profondo nella Medicina del Lavoro pubblica regionale” e in tutta la comunità professionale e sociale che aveva collaborato con lui. La Direzione strategica dell’Azienda sanitaria e i colleghi hanno espresso vicinanza alla famiglia e a quanti hanno condiviso con Barbina il suo percorso professionale e umano.

Il cordoglio di Furio Honsell

Alla famiglia è arrivato anche il messaggio del consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsell.

“Esprimo profondo dolore e vicinanza alla famiglia della prof.ssa Augusta Barbina, per la scomparsa del dott. Paolo Barbina. È una gravissima perdita per tutta la Regione e per le tantissime famiglie che hanno avuto parenti colpiti da esposizioni all’amianto”, ha dichiarato Honsell.

“Il dott. Barbina è stato per anni Direttore del Centro Regionale Unico Amianto, impegnandosi con determinazione per garantire alle persone colpite dalle conseguenze dell’esposizione all’amianto e alle loro famiglie il pieno riconoscimento dei diritti e l’accesso ai servizi”.

Il consigliere regionale ha poi ricordato anche l’aspetto umano del suo lavoro: “Nella sua azione puntigliosa e dedicata aveva sempre dato voce agli ultimi. Il ricordo del suo impegno deve ispirare tutti a continuare a battersi per la salute sul lavoro che, come ci ha insegnato, è responsabilità di tutti”.