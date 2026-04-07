Illuminazione pubblica, a Cividale nuovi interventi in centro e nelle frazioni

Prosegue il piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica avviato dal Comune di Cividale del Friuli, con una serie di interventi che stanno interessando il centro storico, le frazioni e le aree più periferiche del territorio. Un progetto ampio, che punta a migliorare la sicurezza e allo stesso tempo a valorizzare il patrimonio urbano.



“Dopo i recenti interventi al Parco di Sanguarzo, che ora fruisce di una linea di illuminazione pubblica prima assente, e al Parco Italia, dove è stato rifatto l’impianto lungo via Marconi per garantire una migliore fruibilità del percorso pedonale, i lavori si sono spostati su altri punti nevralgici”, spiega il sindaco Daniela Bernardi.



L’obiettivo è duplice: aumentare la sicurezza percepita nelle ore serali e valorizzare gli scorci architettonici della città attraverso una luce di qualità. In centro storico sono infatti in fase di installazione nuovi punti luce strategici in Stretta San Valentino, via Prepositura di Santo Stefano e piazza San Francesco, aree particolarmente frequentate e di grande valore storico.



Parallelamente, l’attenzione si concentra anche sulle frazioni. Un intervento significativo riguarda via Sant’Elena, dove la caduta di un albero aveva danneggiato la linea aerea esistente lasciando la zona al buio. Qui l’amministrazione ha scelto una soluzione strutturale definitiva, con la realizzazione di una nuova linea interrata, in grado di garantire maggiore resistenza agli agenti atmosferici e continuità del servizio.

Arrivano 100mila euro dalla Regione per nuovi impianti green

Novità importanti sono attese anche sul fronte dei finanziamenti. Nel prossimo Consiglio comunale verrà infatti ratificata l’iscrizione a bilancio di un contributo regionale di 100mila euro, stanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per le città che ospitano siti UNESCO.

Le risorse permetteranno di estendere ulteriormente la rete di illuminazione, con un progetto che prevede: pali alimentati da pannelli fotovoltaici, interventi mirati nelle frazioni e nelle zone lontane dalle linee elettriche tradizionali. Una scelta sostenibile, che consente di ridurre i costi di gestione e l’impatto ambientale, portando luce anche dove finora non era tecnicamente possibile intervenire.

Sostituiti 40 pali nelle principali vie cittadine

Agli interventi in corso si aggiungono quelli già realizzati nell’ambito del Project, che negli ultimi mesi ha portato alla sostituzione di circa 40 pali dell’illuminazione pubblica tra piazza XX Settembre, via Alcide De Gasperi, via Prepositura di Santo Stefano e via Primo Maggio.