Fine stagione invernale in Friuli, chiude in positivo anche Sella Nevea

Si chiude con numeri decisamente positivi la stagione invernale nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. La giornata di Pasquetta è stata l’ultima occasione di sciare anche negli impianti di Sella Nevea, ultimo polo della regione a chiudere. Già lo scorso 22 marzo avevano terminato le attività gli impianti di Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio.



Il bilancio complessivo parla chiaro: 976.259 primi ingressi e 10.430.674 passaggi, con un incremento rispettivamente del 7,7% e del 6,4% rispetto alla stagione precedente. Un risultato che conferma la crescita del comparto neve in regione.



Proprio Sella Nevea archivia la stagione con un deciso segno positivo. Dal 13 dicembre 2025 al 6 aprile 2026 si sono registrati 68.504 sciatori, con un aumento del 26,8%, e 698.213 passaggi, in crescita del 38,6% rispetto all’anno precedente. Numeri che certificano il buon andamento del comprensorio, favorito anche da condizioni meteo favorevoli e dalla qualità dell’offerta turistica.

Un trend dimostrato anche dai numeri dell’ultimo weekend sulle piste. Tra venerdì 3 aprile e lunedì 6 aprile sono stati infatti quasi 5mila gli sciatori che hanno scelto Sella Nevea salutando così una stagione da record per il Friuli Venezia Giulia.