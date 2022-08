Lutto per monsignor Baccino in Friuli.

Alle luci dell’alba di mercoledì 17 agosto, ci ha lasciati monsignor Bruno Baccino, decano dell’Insigne Collegiata di Cividale, una guida spirituale che ha dato tanto alla cultura del suo paese, lasciando un lutto nella Chiesa friulana. Aveva 94 anni ed era ricoverato da settimane all’ospedale di Udine. Inizia la sua guida di parroco nel 1964, per le frazioni di Sanguarzo e Carraria e dal ’92 di quella di Purgessimo.

Una vita per la cultura.

Aveva molto a cuore quanto di artistico la sua comunità poteva offrire, tanto si era impegnato infatti per il recupero dell’antica chiesetta di San Floriano, nelle campagne di Sanguarzo. Ci provava da anni a trovare i fondi per restaurarla e poche settimane fa ci era riuscito. Questa è una delle sue preziose eredità, ma non è certo isolata. Lascia molti contributi storici grazie alle sue preziose ricerche di archivio, che ha seguito instancabilmente fino a pochi mesi fa. E’ del 2021 infatti la sua ultima pubblicazione. Era riuscito a ricostruire una storia andata perché e che senza di lui forse lo sarebbe per sempre. Ha rispolverato il ruolo rivestito nella cittadina ducale dai frati domenicani, insediatisi nel 1252 e rimasti a Cividale fino al 1810, data del decreto napoleonico che sancì la soppressione delle congregazioni religiose.

In molti si esprimono con dolore per la perdita del monsignore, anche per la sua dedizione per i giovani, fu infatti anche docente all’allora Istituto magistrale di San Pietro al Natisone.