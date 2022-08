Patente ritirata all’uscita di Lignano.

Le serate del 15 e 16 agosto a Lignano Sabbiadoro sono state occasione di festa per tutti, turisti e non. Proprio per garantire che le giornate rimanessero un ricordo felice, nella notte, gli agenti della Polizia Stradale insieme alle volanti del Posto temporaneo di Polizia hanno svolto i controlli anti stragi. Proprio per controllare che i conducenti sulla via del ritorno a casa fossero nelle condizioni di guidare.

Sono state controllate 65 le persone alla guida. Due di queste sono state denunciate per guida sotto l’effetto dell’alcool. Per loro è scattato subito il con ritiro della patente e decurtazione di 20 e 10 punti della stessa. Ad un neopatentato è stato riscontrato un tasso alcolemico oltre l’1,5 g/l, per cui è prevista anche la patente ritirata da 18 mesi a 3 anni, mentre ad un altro uomo è stato riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.