Speranza e legalità mettono radici: carabinieri e bambini piantano nuovi alberi a Cividale

Piantati nuovi alberi nel parco di Cividale.

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi 2025, posticipata dall’11 novembre a ieri a causa del maltempo, il Parco Oasi delle Regioni di Cividale del Friuli è stato teatro di un’iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alla legalità.

L’evento, organizzato dall’Arma dei Carabinieri con i reparti specializzati del Centro Anticrimine Natura di Udine e del Reparto Biodiversità di Tarvisio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Protezione Civile di Cividale del Friuli, l’Associazione Nazionale Forestali, Italia Nostra e i Servizi Forestali Regionali, ha visto la partecipazione di circa cento studenti delle scuole medie locali.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno approfondito temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, evidenziando come la Costituzione tuteli la natura anche a favore delle generazioni future. Gli studenti hanno poi partecipato alla messa a dimora di piantine di specie autoctone, fornite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che gestisce 130.000 ettari di Riserve naturali e 28 reparti dedicati alla conservazione della natura.

Ogni pianta è stata corredata di fascetta con QR Code per la geolocalizzazione e l’inserimento nel portale nazionale www.unalberoperilfuturo.it dove un algoritmo calcola in tempo reale la CO₂ assorbita da ciascun albero, per sensibilizzare sulla lotta ai cambiamenti climatici e sull’importanza della conservazione ambientale.

L’iniziativa fa parte del progetto nazionale “Un albero per il futuro”, che ha già visto la messa a dimora di oltre 52.000 alberi, creando un vero e proprio “bosco della legalità” sul territorio nazionale, volto a promuovere consapevolezza e tutela ambientale, oltre a incoraggiare i giovani a diventare protagonisti di azioni concrete per il futuro del pianeta.