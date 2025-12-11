A Pozzuolo 200 ragazzi in campo per il futuro del Friuli: la giornata dei mini-consigli comunali

La Giornata dei Consigli Comunali dei Ragazzi a Pozzuolo.

Pozzuolo del Friuli si è trasformata nella capitale civica dei giovani: quasi 200 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni, arrivati da molte parti del Friuli, hanno riempito l’Auditorium comunale per la quarta “Giornata dei Consigli comunali dei ragazzi del Friuli”, l’appuntamento annuale promosso dall’Assemblea della Comunità Linguistica Friulana – ACLiF, che riunisce 150 Comuni friulanofoni del Friuli Venezia Giulia e dell’area veneta orientale.

A fare gli onori di casa, il vicepresidente di ACLiF Franco D’Altilia, sindaco di Palazzolo dello Stella, che ha portato anche i saluti del presidente Daniele Sergon, primo cittadino di Capriva del Friuli. Con lui, il sindaco di Pozzuolo del Friuli Gabriele Bressan, membro del direttivo dell’Assemblea.

Entrambi hanno ringraziato Regione Friuli Venezia Giulia e Arlef per il supporto e hanno espresso la soddisfazione di vedere riuniti i Consigli comunali dei ragazzi (Ccr), sottolineando quanto sia fondamentale che le nuove generazioni si sentano parte attiva delle comunità e dell’identità friulana. All’incontro erano presenti anche i componenti del Direttivo ACLiF e il segretario Claudio Romanzin, oltre a molti amministratori dei Comuni coinvolti.

Quindici i territori rappresentati con i loro “mini-sindaci” e consiglieri: Basiliano, Carlino, Fiume Veneto, Gemona, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Paularo, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Rivignano Teor, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Talmassons e Tricesimo.

La mattinata ha alternato momenti formativi e partecipazione attiva: un laboratorio con Marco Anzovino dedicato al tema delle scelte e dell’impegno personale, e un secondo percorso guidato dal Teatri Stabil Furlan su come parlare e relazionarsi in pubblico. Due attività pensate per sviluppare competenze utili dentro e fuori il Consiglio dei ragazzi.

Al termine, tutte e tutti hanno condiviso idee e proposte su iniziative da portare avanti nei loro territori, soprattutto legate alla lingua e alla cultura friulana, cuore dell’impegno di ACLiF. La giornata si è conclusa con la consegna di gadget dell’Assemblea, tra sorrisi e foto di gruppo.

La tradizione dell’incontro annuale si è consolidata negli anni: dopo le edizioni di Fiumicello Villa Vicentina (2022), Udine (2023), Codroipo e Gemona del Friuli (2024), anche quella del 2025 conferma la vitalità dei Ccr. Un impegno che si inserisce nella missione decennale di ACLiF: tutelare e promuovere l’identità linguistica e culturale friulana, coinvolgendo in modo diretto le scuole e i giovani cittadini chiamati – fin da piccoli – a essere protagonisti della propria comunità.