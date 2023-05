Le novità del Savors di Cividale del Friuli.

Il Savors di Cividale del Friuli, che da ben sette anni delizia i propri clienti con pizze e focacce artigianali, amplia gli orizzonti e fornisce un servizio di gran lunga più completo. Lo farà a partire da mercoledì 31 maggio, serata in cui le porte si spalancheranno in occasione della tanto attesa inaugurazione.

Il titolare Graziano Chiabai, 54 anni cividalese, ha scelto infatti di cambiare forma al locale, mantenendone un’identità che ha permesso negli anni di rendersi inimitabile. “Da quest’anno abbiamo avuto la possibilità di ampliare il nostro servizio, cosi abbiamo preso al volo l’occasione e deciso di dare qualcosa in più“, spiega Chiabai.

Il nuovo volto del locale sarà quello di una vera e propria birreria, caratterizzata principalmente da prodotti locali, molti dei quali addirittura a “chilometro zero“. La collaborazione inoltre con aziende di fiducia come il birrificio “Villa Chazil” di Nespoledo e parecchie realtà locali artigianali, consente di dar lustro a prodotti tipici friulani, come i salumi di Sauris e soprattutto la farina integrale 100% coltivata a Cividale.

Cavallo di battaglia, motivo di grande orgoglio e frutto di un’innovazione culinaria senza precedenti sarà il “furlan burger” , un hamburger appunto preparato con polpette di manzo preparate con carne e condimenti tipici del nostro territorio.

Altra grande sorpresa sarà legata agli aperitivi: verranno infatti creati cocktail del tutto rivoluzionari che vedranno la birra artigianale come protagonista, dallo spritz aperol all’ hugo, al posto del prosecco o del vino bianco ci sarà infatti tutto il sapore della bionda artigianale.

Dal 2020 Graziano, assieme alla moglie, ha rilevato anche “Flor 2020”, pizzeria dove viene dato ampio risalto ancora una volta alle materie prime e dove vige il connubio vincente “pizza e territorio”, per poterne valorizzare la genuinità.