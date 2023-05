Il povero gatto è stato salvato.

Buttato in un bidone dei rifiuti in un sacchetto, legato con lo scotch alle sue piccole zampe. E’ accaduto a Manzano in via Maroncelli, dove un povero gatto è stato trovato in un cassonetto. Per fortuna, il suo flebile miagolio è stato udito da uno dei residenti del quartiere prima del passaggio del camion della nettezza urbana.

Sceso per gettare i rifiuti ha sentito un lamento proveniente dall’interno del bidone. Ha aperto 5 sacchi dell’immondizia, uno dentro l’altro, fino a trovare il povero micio, ancora vivo ma terribilmente spaventato. Sono poi intervenuti i volontari dell’associazione Zampette Cormonesi che l’hanno salvato e ora si stanno prendendo cura del gattino. Identificare il colpevole sarà un compito difficile: la zona non è sorvegliata da telecamere di videosorveglianza dirette, ma si spera che in futuro possano essere installate nelle vicinanze.