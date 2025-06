Centro storico più vivibile, il Ponte del Diavolo chiuso alle auto nei weekend estivi

Il Ponte del Diavolo chiuso alle auto sabato e domenica.

Dal 28 giugno al 7 settembre il celebre Ponte del Diavolo di Cividale del Friuli sarà chiuso al traffico ogni sabato dalle ore 14, trasformandosi in un’area pedonale per cividalesi e visitatori. La misura è stata approvata con una recente delibera della Giunta comunale nell’ambito delle iniziative per la vivibilità e la valorizzazione del centro storico durante i mesi estivi.

Il provvedimento prevede che la chiusura al transito veicolare resti in vigore fino alle 8 del mattino della domenica, quando entra in funzione la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di tipo “A” festiva, che prolunga la pedonalizzazione dell’intero centro storico fino alle ore 20. Confermate anche le limitazioni domenicali già in vigore, che interesseranno corso Paolino d’Aquileia e tutto il cuore cittadino, con l’obiettivo di favorire la fruizione turistica, il passeggio e gli eventi all’aperto.

I transiti in deroga saranno gestiti secondo quanto previsto dal regolamento della ZTL “A” e apposita segnaletica guiderà i flussi alternativi di traffico. Le deviazioni principali saranno attivate lungo via San Lazzaro, per il collegamento con Borgo di Ponte, e lungo l’asse Piazza Duomo – Largo Boiani – via Patriarcato per l’accesso al centro da Borgo Duomo.

L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio storico-artistico della città, migliorare la qualità della vita e incentivare una mobilità più sostenibile nel centro cittadino durante il fine settimana.