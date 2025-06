Al via oggi ‘Tramonti a Nord Est’: tre giorni di concerti sull’acqua con Elisa e ospiti speciali

Il festival galleggiante firmato da Elisa propone 3 giorni di concerti.

Tre giorni di musica, mare e magia al tramonto: il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere “Tramonti a Nord Est”, il primo festival galleggiante ideato da Elisa ed Elena Toffoli, con una formula innovativa che fonde natura, arte e paesaggi mozzafiato. L’evento, che si terrà dal 27 al 29 giugno tra Trieste, il Golfo di Panzano e la Laguna di Grado, segna un nuovo capitolo nella promozione culturale e turistica della regione.

Ad aprire la rassegna questa sera sarà la tappa triestina, allestita di fronte a Piazza Unità d’Italia con un palco galleggiante sulla storica Nave Palinuro della Marina Militare. Tananai, Gemitaiz e Mace daranno il via allo show alle ore 19:00, in un’esibizione che mescola pop, rap ed elettronica. Sono attesi oltre 10.000 spettatori per questo primo appuntamento, che sarà accessibile gratuitamente previa registrazione online.

L’ingresso pedonale sarà consentito fino alle ore 18:30 (settore Red). L’evento triestino sarà anche inclusivo grazie al progetto OpenArts, che garantirà audiodescrizione per persone non vedenti e sottotitoli in tempo reale per persone sorde.

Il festival proseguirà sabato 28 giugno nel Golfo di Panzano Lido – Monfalcone, dove Elisa si alternerà sul palco del Caicco Tango con Samuel, Shablo e i suoi ospiti speciali Joshua e Rkomi. Lo show inizierà alle 17:30 e sarà visibile solo da imbarcazioni private fino a 10 metri o tramite i servizi di boat transfer dedicati. Gli spettatori dovranno raggiungere l’area entro le ore 16:30.

Gran finale domenica 29 giugno nella suggestiva Laguna di Grado, sempre in acqua, dove Elisa, Emma e Dardust regaleranno un’esibizione immersiva tra pop, voce ed elettronica neoclassica. Anche in questo caso, l’accesso sarà consentito solo via mare e per imbarcazioni fino a 6 metri, entro le 16:30.

Durante la presentazione ufficiale dell’evento a bordo della Palinuro, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha parlato di un’iniziativa unica in Italia: “È un modo nuovo e coinvolgente per vivere la musica. Ringrazio Elisa, la Marina Militare, l’assessore Bini e PromoTurismoFVG per aver reso possibile questa straordinaria esperienza”.

L’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini ha ribadito il ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia nell’accoglienza di grandi eventi: “Il nostro territorio ha una naturale vocazione a ospitare manifestazioni culturali, sportive e musicali. Tramonti a Nord Est è un esempio perfetto di come si possa valorizzare l’unicità del nostro paesaggio, generando indotto e visibilità, soprattutto in uno scenario suggestivo come il mare al tramonto”.

Programma aggiornato:

Venerdì 27 giugno – Trieste

Evento a terra – Nave Palinuro

Inizio show: ore 19:00

Tananai, Gemitaiz, Mace

Ingresso entro le ore 18:30 – Piazza Unità d’Italia

Sabato 28 giugno – Golfo di Panzano Lido – Monfalcone

Evento in acqua – Caicco Tango

Inizio show: ore 17:30

Elisa, Samuel, Shablo + special guests Joshua, Rkomi

Accesso via imbarcazioni (max 10 m) entro le 16:30

Domenica 29 giugno – Laguna di Grado

Evento in acqua

Inizio show: ore 17:30

Emma, Dardust, Elisa

Accesso via imbarcazioni (max 6 m) entro le 16:30

Informazioni utili:

Accesso gratuito con registrazione obbligatoria su: clappit.com/tramontianordestfestival

QR Code personale e non cedibile

Obbligo di ancoraggio per le imbarcazioni

Ingresso vietato dopo l’orario limite

Minori solo con accompagnatore adulto

Partecipazione sconsigliata a donne in gravidanza avanzata e soggetti fragili

In caso di maltempo gli show possono essere rinviati o annullati

Tutti i dettagli su PromoTurismoFVG e Friends&Partners.