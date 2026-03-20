Cividale del Friuli: nuovi punti allattamento nei musei e in biblioteca

I luoghi della cultura di Cividale del Friuli diventano sempre più accessibili grazie all’inaugurazione di tre nuovi spazi dedicati a mamme e bebè: l’Assessorato alla Cultura ha presentato i nuovi punti allattamento allestiti nel Monastero di Santa Maria in Valle con il Tempietto Longobardo, nel C.I.P.S. Centro Internazionale di marionette Podrecca Signorelli e nella biblioteca civica, promuovendo una fruizione dei siti storici a misura di famiglia.

Una cultura accessibile e accogliente

L’iniziativa integra i servizi già presenti nelle strutture comunali, potenziandoli grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Sull’evoluzione di questi spazi, Angela Zappulla spiega per l’Assessorato alla Cultura: “Tutti i nostri musei comunali e la biblioteca civica erano già stati dotati da tempo di fasciatoi ma grazie ad un bando della Regione Friuli Venezia Giulia ci è stato possibile acquistare nuovi arredi e rendere gli spazi più accoglienti”.

Comfort e privacy al Monastero e in Biblioteca

Gli allestimenti sono stati progettati per garantire la massima riservatezza durante l’allattamento, specialmente nei siti di maggior afflusso turistico. All’interno del Monastero di Santa Maria in Valle con Tempietto Longobardo è stato realizzato un nuovo spazio allattamento e coccole nella zona del centro visite.

Si tratta di uno spazio che offre il massimo confort grazie ad un paravento a chiocciola all’interno del quale si trovano due poltrone allattamento con poggiapiedi e accessori vari, oltre che un fasciatoio. In biblioteca il fasciatoio è nel bagno e le poltrone per l’allattamento con i relativi accessori sono state posizionate in uno spazio ad hoc all’interno di una delle sale.

Design ergonomico per il benessere posturale

La qualità degli arredi è un elemento centrale del progetto, con una selezione di materiali tecnici studiati per le neo-mamme. Le postazioni includono poltrone ergonomiche prive di lattice, ignifughe e antibatteriche, ideate per alleviare i dolori posturali e post-parto, favorendo un allattamento sereno anche in caso di gemelli.

Questo approccio tecnico si estende anche al museo delle marionette, dove lo stesso allestimento, gradevole e colorato, sarà realizzato nei locali del C.I.P.S. : le attrezzature sono già state consegnate e verranno montate alla riapertura del museo al termine del cantiere in corso.

Un impegno concreto per l’inclusione sociale

L’intervento si inserisce in una visione più ampia di accoglienza che vede la cultura come strumento di coesione e supporto alla comunità. “La scelta di inserire questi punti-allattamento proprio nei luoghi della cultura rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie e verso una fruizione sempre più inclusiva degli spazi pubblici conclude la delegata alla cultura, Zappulla.