Spaccio nella Bassa Friulana: arrestato un 28enne, deve scontare un anno di carcere

Un 28enne friulano è stato rintracciato e arrestato a Latisana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Udine. L’uomo è stato colpito da un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Udine poiché deve scontare una pena di un anno di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatto avvenuto nel mese di novembre a San Giorgio di Nogaro.

L’arresto a Latisana e la condanna

L’esecuzione del provvedimento giudiziario è scattata a seguito del rintraccio del giovane nel comune di Latisana. La condanna al carcere è legata direttamente alle attività illecite documentate lo scorso autunno nel territorio di San Giorgio di Nogaro, che hanno portato l’autorità giudiziaria a disporre la carcerazione per il ventottenne.

Il monitoraggio dei Carabinieri sul territorio

L’arresto è maturato nel corso degli ultimi giorni, durante una serie di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Udine. L’impiego di numerose pattuglie, coordinate costantemente dalla Centrale Operativa, ha permesso di intensificare il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione dei reati predatori sia nel capoluogo friulano che in diversi centri abitati della Bassa Friulana.